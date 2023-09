Interditada, sede do Grêmio Náutico União não tem previsão de reabertura

publicidade

A sede do Grêmio Náutico União (GNU) está interditada há três semanas e não tem previsão de reabertura, como informou o clube sócio-esportivo nesta quarta-feira (27). A interdição foi uma medida de segurança adotada devido ao alagamento do local, como consequência do grande volume de chuva das últimas semanas e junção das duas margens do Lago Guaíba. De acordo com o clube, o impacto é apenas material e ninguém se machucou.

Segundo o Gerente de Engenharia e Manutenção do GNU, Marcelo Giraffa, esta quarta-feira (27) é o pior dia na sede desde que as enchentes começaram no Rio Grande do Sul, no começo do mês. O vento sul piora a situação porque represa a água. Além da parte externa, espaços internos também foram atingidos, como, por exemplo, a garagem dos barcos do Remo, o restaurante e o prédio administrativo. “Ainda não conseguimos calcular os estragos, apenas quando a água baixar. Mas o mais importante é garantir aos associados, atletas e colaboradores que a sede só será reaberta quando for seguro. No momento, não é. Estamos com uma equipe mínima no local, para preservar o patrimônio e evitar saques, por exemplo”, explicou Giraffa, na nota divulgada pelo GNU.

O Clube está atento aos avisos da Defesa Civil do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, monitorando a situação de forma constante. Foto: GNU / Divulgação

Outra informação importante é que, além da limpeza, o Clube irá contratar uma empresa especializada para fazer a dedetização da Sede Ilha do Pavão. A medida é para garantir a segurança sanitária de todos.

O Clube está atento aos avisos da Defesa Civil do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, monitorando a situação de forma constante. Assim que for possível e seguro, o local será reaberto para associados, atletas e colaboradores.

Veja Também