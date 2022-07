IPTU em cota única com 20% de desconto pode ser pago até esta quinta-feira em Ivoti

publicidade

Moradores de Ivoti podem aproveitar, até esta quinta-feira, o desconto de 20% do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) a ser pago em cota única. O pagamento pode ser realizado utilizando o carnê físico, boleto digital e, a novidade deste ano, por meio do Pix.

De acordo com a Secretaria da Fazenda, as guias já foram disponibilizadas aos contribuintes nos endereços cadastrados e também há a possibilidade de emissão por meio do site da prefeitura. Além da validade do pagamento em cota única, nesta quinta-feira também vence a primeira prestação para quem optou pelo parcelamento. O IPTU também pode ser pago em seis vezes, sem desconto, no período de julho a dezembro. Para acessar o boleto pela internet, basta acessar o site da prefeitura. É necessário ter em mãos o número do cadastro do imóvel e CPF do proprietário.

A cota única pode ser paga pelos aplicativos do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banrisul, Sicredi, Sicoob ou por Pix. Os valores também podem ser pagos nas lotéricas e postos avançados de pagamento que funcionam em alguns Supermercados e Farmácias. O pagamento com Pix, por meio de QR Code, pode ser realizado em qualquer banco. Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito diretamente com a Secretaria da Fazenda pelo telefone (51) 3563-8800, opção 5.

