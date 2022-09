IPTU Sustentável concede descontos para boas práticas ambientais em Farroupilha

publicidade

Implantado no ano de 2019, o IPTU Sustentável, programa criado pela Prefeitura de Farroupilha, concede descontos sobre o imposto para as propriedades que adotarem práticas sustentáveis. O principal objetivo é estimular os empreendimentos imobiliários e moradores a preservarem o meio ambiente, melhorar a ambiência urbana, reduzindo o consumo de recursos naturais, diminuindo impactos e contribuindo para uma cidade melhor para todos.

Conforme informação da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, em dois anos houve o benefício concedido a 1.399 inscrições, sendo 479 apenas em 2022. Porém, apesar do crescimento de novas inscrições a cada ano no programa, a secretária Cristiane Girelli Chiele pontua que haverá revisão da Lei por parte do Executivo Municipal, a fim de assegurar o benefício ao contribuinte.

Segundo a gestora da pasta, houve casos em que o benefício alcançado tornou-se nulo, quando comparado ao acréscimo do valor venal do imóvel. A revisão realizada pelo Executivo também prevê a inserção do IPTU Sustentável junto ao Plano Diretor da Cidade.

O contribuinte que desejar participar do programa deve procurar o setor de Expediente da prefeitura e protocolar o requerimento, comprovando adimplência geral com o município, posse do habite-se e comprovar a adoção de medidas no imóvel voltadas à sustentabilidade ambiental.

A análise das informações fornecidas será feita pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente. Caso esteja tudo em dia, os descontos serão concedidos mediante entrega de requerimento preenchido, cópia de documento com foto e comprovação das práticas sustentáveis, com documentos e/ou fotos. As práticas sustentáveis aplicadas no imóvel e comprovada pelo proprietário, podem conceder até 19% no abatimento do valor. Ao todo são 10 itens, cada um corresponde a 2% de desconto, menos o item 10 que proporciona apenas 1% de redução.

A prefeitura concede desconto para quem tem as seguintes atitudes sustentáveis:

1 ‒ Captação de águas pluviais;

2 ‒ Reutilização de águas pluviais;

3 ‒ Sistema de aquecimento hidráulico solar;

4 ‒ Sistema de geração de energia a partir de fontes renováveis;

5 ‒ Construção de calçadas ecológicas;

6 ‒ Arborização no calçamento;

7 ‒ Pátio vegetal com permeabilidade;

8 ‒ Telhado verde, telhado vivo ou ecotelhado;

9 ‒ Pintura e manutenção da fachada do imóvel;

10 ‒ Implementação e manutenção de sistemas alternativos.

