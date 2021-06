Itaara sedia volta ciclística "Clássica de Outono"

publicidade

Com a participação de 208 ciclistas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Uruguai, foi realizada nesta domingo a volta ciclística "Clássica de Outono" no município de Itaara, distante 297 quilômetros de Porto Alegre. A competição teve duração de três horas, com início às 9h e encerramento ao meio-dia.

Os competidores percorreram um trajeto de 88 quilômetros, sendo 60 quilômetros pela BR 158, entre Santa Maria e Itaara, e os outros 28 quilômetros na ERS 348. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a escolta da competição - com os policiais rodoviários batedores motociclistas. O 2° Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (2ºBRBM) fez o apoio com quatro batedores motociclistas. O evento contou com competidores atletas de alto rendimento, inclusive campeões internacionais. Foi a primeira vez que competição nesse formato foi feita na região Central do Estado.

A largada dos ciclistas ocorreu será na Feirita, em Itaara, iniciando pela BR 158, no quilômetro 309, e seguiu até o km 293, no trevo de Val de Serra em Júlio de Castilhos, quando os competidores percorreram um trecho da ERS 348 por aproximadamente 14 quilômetros em direção a Ivorá, e voltando (pelos mesmos 14 quilômetros), retornando pelo km 293 da BR 158, indo até o km 322, que fica no Trevo do Castelinho, interseção entre a BR 158 e a ERS 509 (faixa velha), retornando até o quilômetro 309 em Itaara, na chegada.

Para a realização da volta ciclística, a BR 158 ficou totalmente fechada das 9h50min às 11h de ontem. O evento foi coordenado por Américo Batistella Júnior, que é o organizador de provas da Confederação Gaúcha de Ciclismo.

Segundo Batistella, a prova de resistência envolveu atletas de todo o Estado e seguiu rigorosos protocolos da União Ciclística Internacional de Combate ao Covid. A premiação foi de R$ 1.000,00 para os competidores na categoria masculina e feminina.