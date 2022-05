Itaqui amplia horários do transporte coletivo a partir desta segunda-feira

publicidade

A Prefeitura de Itaqui, na Fronteira-Oeste do RS, amplia a oferta de horários do transporte coletivo urbano, a partir desta segunda-feira. O serviço estará disponível das 6h20min às 23h55min. Serão mantidas as duas rotas.

O custo da tarifa é de R$ 2,05 para a população em geral. Já estudantes e pessoas de baixa renda (beneficiários do Auxílio Brasil) pagam R$ 1,03 desde que comprem as passagens no Setor de Arrecadação da Prefeitura. Idosos com mais de 65 anos, pessoas com deficiência e crianças de até seis anos não pagam. No dia 15 de cada mês não há cobrança de tarifa. Caso o dia 15 seja domingo ou feriado, o passe livre será no próximo dia útil.

