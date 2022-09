Itaqui amplia quarta dose contra Covid-19 para toda população a partir dos 18 anos

publicidade

Nessa terça-feira, a prefeitura de Itaqui, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), ampliou o público apto a receber a quarta dose contra a Covid-19 no município. A quarta dose está disponível para pessoas com 18 anos ou mais.

A vacinação contra a Covid-19 ocorre, de segunda a sexta-feira, nas cinco Estratégias de Saúde da Família (ESFs), das 8h às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, e no Centro de Saúde, das 8h às 12h e das 13h15min às 17h30min. O intervalo deve ser de quatro meses após a terceira dose. A pessoa que for receber o imunizante deve apresentar documento de identificação com foto, CPF e carteira de vacinação.

