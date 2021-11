Itaqui dá início ao projeto “Você no Mercado de Trabalho”

publicidade

A Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SMTHAS) de Itaqui, o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS Acolher) e a Data Master lançaram nesta segunda-feira o projeto que busca diminuir as dificuldades das pessoas para conseguir um emprego, intitulado “Você no Mercado de Trabalho”. A pasta e a empresa de ensino profissionalizante desenvolverão a mentoria em diversos pontos da cidade. Ênio Sayago é o primeiro bairro a receber o projeto.

Para participar é preciso ter entre 14 e 30 anos. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas nesta quarta-feira, das 14h às 17h, no CTG Cristóvão Pereira de Abreu. É necessário apresentar um documento de identificação com foto. “O mercado de trabalho mudou muito nos últimos anos. Hoje a formação profissional não é suficiente para as empresas. Então eu comecei a estudar o que eu poderia fazer para ajudar estas pessoas (que necessitam entrar no mercado de trabalho)”, disse o diretor da empresa, André Silva, que atuará voluntariamente. André informa que o projeto não é exclusivamente para pessoas desempregadas, mas também para aquelas que buscam novas oportunidades.

