Itaqui decide antecipar aplicação da segunda dose de AstraZeneca a partir de segunda

A Secretaria de Saúde de Itaqui, na Fronteira-Oeste do RS, está orientando que quem já recebeu a primeira dose da Oxford/AstraZeneca há, no mínimo, dez semanas, poderá ser imunizado a partir da próxima segunda-feira. A imunização pode ser feita em uma Estratégia de Saúde da Família (ESF), das 8h às 12h, ou no Centro de Saúde, das 8h às 12h e das 13h10min às 18h, para completar o esquema vacinal.

A decisão de adiantar de 12 para 10 semanas o intervalo entre a dose 1 e a dose 2 da AstraZeneca foi tomada no início da semana, durante reunião da Comissão Intergestores Bipartite, com representação do Estado e dos municípios. O objetivo é garantir melhor resposta imune para a variante Delta, uma vez que foram detectados dois casos suspeitos desta cepa no Estado (Gramado e Santana do Livramento).

A antecipação também vale para quem recebeu a dose da Pfizer, porém, até o início de agosto não há intervalo entre doses fechando 10 semanas. Mesmo assim, o governo do Estado anunciou que na próxima remessa as doses desta fabricante serão reservadas.

