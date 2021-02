Itaqui desenvolve trabalho de limpeza e manutenção de bueiros e redes para evitar alagamentos

publicidade

As Secretarias de Obras e Serviços Urbanos de Itaqui – Fronteira Oeste do RS –, depois dos alagamentos provocados pelas chuvas da última semana, está realizando a desobstrução de tubulações e a limpeza de bueiros em diversos pontos da cidade. As equipes estão concentradas em solucionar os problemas ocasionados pelo temporal e acúmulo de resíduos, evitando o risco de novos alagamentos.

“Na área do Parcão, que era uma problemática, foi implantada uma rede nova em parte do logradouro. Estamos terminando o trabalho na avenida Castelo Branco, sendo solicitado o apoio dos bombeiros para dar um jato de água nas tubulações, realizando a limpeza. Temos que fazer o recalçamento onde já houve o reparo. Depois vamos para a rua Independência onde temos outro problema histórico. A equipe que está trabalhando nos bueiros vai continuar até o último dia do governo se for preciso. Além disso, estamos trabalhando em valas do município”, avaliou o vice-prefeito e secretário de Obras e Serviços Urbanos, Clóvis Ravarotto.

Problemas com engenharia em algumas calçadas, sujeira jogada em bocas de lobo e o esgoto de residências incluído na rede pluvial ocasionam os entupimentos em dia de chuva. O secretário informou que chegou-se a encontrar 17 garrafas pet em um único bueiro tornando os alagamentos inevitáveis por falta de vazão, conclui.