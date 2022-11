Itaqui garante castração gratuita de cães e gatos à população de baixa renda

publicidade

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SAMAI) de Itaqui possibilitará a castração de cães e gatos. No primeiro momento, o trabalho será voltado somente a fêmeas, de famílias de baixa renda que possuam o Cadastro Único (CadÚnico). Os interessados devem realizar a solicitação na SAMAI (rua Independência, nº 230, anexo Secretaria da Saúde), de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

É necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência e cartões SUS e CadÚnico (número do NIS e/ou comprovante de beneficiário de Programa Social do Governo Federal). Após, será disponibilizada uma ficha de cadastro para ser preenchida e, junto, o termo de autorização do procedimento cirúrgico. Ao total, serão utilizados R$ 80 mil para castração de animais.

O recurso é proveniente de três iniciativas: programa do Governo do Rio Grande do Sul “Melhores Amigos – Bicho sente como gente”; emenda impositiva da vereadora Daniela Sanchotene (MDB); e recurso próprio do Executivo. O titular da pasta, Lucian Del Frabbro, também afirma que poderão ser atendidos animais errantes (que vivem nas ruas) ou que estejam sob a responsabilidade de organizações e associações voltadas à proteção e bem-estar animal. Além desta ação para o controle da população de cães e gatos, 275 animais já foram castrados em 2022.

Sobre o Castra Móvel, o secretário destaca que o equipamento está em fase de regularização junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV). A expectativa é que a unidade esteja apta ao serviço até concluir a ação atual. E, após a aptidão, o critério seguirá o mesmo para as castrações.