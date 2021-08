Itaqui terá atendimento médico no interior do município nesta quarta-feira

publicidade

A Secretaria da Saúde de Itaqui disponibilizará na próxima quarta-feira atendimento médico, farmacêutico (dispensa de remédios) e a realização de exames pelo setor de Saúde da Mulher no interior do município. A equipe estará realizando testes rápidos, solicitação para mamografia às mulheres a partir dos 40 anos e exames preventivos em mulheres com mais de 25 anos. As mulheres que forem realizar exame preventivo de colo de útero, conhecido como Papanicolau, não podem ter relação sexual até três dias antes e não devem utilizar cremes ou lubrificantes vaginais nas 24h que antecedem o exame.

Serão atendidas as localidades do Itaó (8h15min), Curuçu (9h30min) e Passo da Cachoeira (11h). Também serão oferecidos os serviços de enfermagem para aferição de sinais vitais.