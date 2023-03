Jacaré baleado e ferido é resgatado pelo Comando Ambiental da Brigada Militar em Veranópolis

publicidade

O Comando Ambiental da Brigada Militar (CABM) resgatou um jacaré-de-papo-amarelo baleado e ferido em Linha São Valentim, na zona rural de Veranópolis. O réptil estava dentro do açude de uma propriedade rural, onde possivelmente alimentou-se dos peixes.

A ação de socorro do animal, efetuada pelo 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar (3º BABM), ocorreu nessa segunda-feira. Os policiais militares foram acionados pelo morador. Ele informou que, na noite de domingo passado, escutou barulhos, próximo ao açude do sítio. Já no dia seguinte, o jacaré foi avistado na água.

Com apoio dos bombeiros militares, o efetivo do 3º BABM retirou-o do açude. O animal, de dois metros de comprimento, estava bastante agitado e com um ferimento na cabeça. Encaminhado ao Zoológico da Universidade de Caxias do Sul, o réptil foi atendido e examinado pelos veterinários. Houve a constatação pelo raio-x de um projétil alojado no crânio. Uma cirurgia deve ser realizada agora.