Janja visita ginásio onde estão famílias abrigadas em Estrela

A agenda das autoridades do governo federal no Vale do Taquari teve início, na manhã desta quinta-feira, com uma visita da primeira-dama Janja Lula da Silva ao abrigo Ito João Snel, no município de Estrela. No local ainda estão abrigadas famílias atingidas pela enchente, que destruiu cidades da região e deixou dezenas de mortos. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, também participa da visita.

O prefeito de Estrela, Elmar Schneider, recebeu Janja e Pimenta. Durante a visita, eles conversam com as vítimas, que relatam a situação da última cheia. Ainda estão abrigadas no ginásio 36 famílias, totalizando 90 pessoas. A primeira-dama afirma que veio para ajudar todas as famílias e ressaltou a intenção do governo no apoio aos atingidos pelas chuvas.

Dessas famílias, ao menos 30 tiveram a casa levadas pela enchente, destruídas ou condenadas. Além disso, o local abriga também 25 animais. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação de Estrela, algumas famílias já estão encaminhando aluguel social. Nesta quinta-feira, imobiliárias da cidade atendem no local.

Representando os atingidos pelas inundações e de forma simbólica, a moradora do bairro Moinho, em Estrela, Chaiene Mônica Borba Pinheiro, de 40 anos, que está grávida de sete meses, recebeu uma cesta básica de Janja. Chaiene conta que já tem uma gestação de risco, mas que está sendo bem atendida. O único pedido ao governo federal, segundo ela, é a moradia. "A gente está bem assistido, somos gratos, mas viver assim não dá. Todo mundo quer ter seu lar. Por mais simples que seja, era nossa casa", salientou.

