Jornalista do Correio do Povo é homenageada na Associação Riograndense de Imprensa

A Associação Riograndense de Imprensa (ARI) inaugurou, neste sábado, a galeria Destaques da Imprensa Gaúcha, com seis dos profissionais que mais venceram o prêmio de jornalismo da entidade. Na ocasião, também tomou posse a diretoria da ARI para o triênio 2023/2026.

Dentre os homenageados com as novas fotos na sede da entidade, está a jornalista Luciamem Winck, atual coordenadora de produção do Correio do Povo, com mais de três décadas de atuação na empresa. "É uma coisa que me emociona, ser lembrada pelos colegas", destacou a profissional.

Luciamem contou que a notícia do reconhecimento lhe deu forças para enfrentar o tratamento de saúde que realiza. Única mulher na galeria, escolhida entre as maiores vencedoras do Prêmio ARI de Jornalismo, ela ressalta que quer ver mais representantes femininas. "Eu espero que muitas outras mulheres estejam ali. Vamos lá, gurias", convocou a jornalista.

Também foram homenageados outros três profissionais que tiveram passagem pelo Correio do Povo: Claudio Dienstmann, SamPaulo e Santiago, e Mario Marcos, que atuou em outros veículos do grupo. A galeria ainda conta com Valdir Friolin.

O presidente da entidade, José Nunes, afirmou que a galeria atende uma demanda da categoria de celebrar os profissionais renomados. "Pra nós é uma satisfação muito grande iniciar essa gestão com a inauguração dessa galeria. São grandes jornalistas, grandes profissionais da Comunicação", disse Nunes. Segundo ele, a intenção é ir adicionando mais jornalistas ao espaço de destaque.

Nunes também comentou a nova gestão. "É um misto de satisfação, alegria, dever cumprido, mas, acima de tudo, responsabilidade", afirmou o presidente da ARI.