Jovem é morto a tiros em Santa Maria

publicidade

Um jovem foi morto em Santa Maria, na região Central do Rio Grande do Sul, na noite desta quarta-feira. O homem foi identificado como Samuel Nunes Dias, de 25 anos. O crime ocorreu na rua Tapes, no bairro Itararé. De acordo com informações da Brigada Militar, o jovem caminhava na rua quando foi atindigo por um tiro nas costas. Os moradores teriam informado que o suspeito por ter atirado seria um adolescente com antecedentes criminais, informou a BM.