Jovem internada por cheirar pimenta tem nova infecção e é transferida de hospital

publicidade

A mãe da trancista Thais Medeiros, de 25 anos, internada após cheirar pimenta, relatou nas redes sociais, neste domingo (9), que a filha teve uma nova infecção. De acordo com Adriana Medeiros, a jovem também foi transferida para o Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta, em Goiânia.

“Foi muito complicada essa semana em que ela foi transferida. Obrigada por todas as mensagens que me fortalecem e a ela também. Obrigada a todos", agradeceu Adriana no vídeo. A mãe não informou outros detalhes do estado de saúde de Thais que está hospitalizada desde 17 de fevereiro.

A trancista apresentou uma reação alérgica após sentir o aroma de pimenta-bode enquanto cozinhava com o namorado, Matheus Lopes. Ela chegou a ficar sem respostas neurológicas mesmo sem sedação.

"Quero agradecer também ao Hospital Santa Casa, que teve todo o cuidado com a Thais desde a chegada até a saída dela. Gratidão a todos que nos acolheram. Ficamos esse tempo lá [sendo] muito bem acolhidas e muito bem tratadas", falou de forma emocionada Adriana.