Jovem morre afogado durante pescaria em São Sepé

Alexandre Veiga, 25 anos, morreu afogado neste domingo, no rio São Sepé, quando estava pescando com um amigo. Os bombeiros do município foram acionados ás 11h26min pelo amigo da vítima. Ao chegarem ao local, região conhecida como Corredor da Ilha, no bairro Lili, tomaram conhecimento que o jovem amarrou parte da rede de pesca em uma perna e tentava atravessar o rio quando desapareceu nas águas.

O corpo foi encontrado em uma profundidade de 5 metros. O local, segundo o soldado Fagundes do Corpo de Bombeiros, tem muitas pedras e, provavelmente a rede tenha ficado presa em alguma pedra o que dificultou a saída do jovem do fundo do rio.