Jovem morre em saída de pista e capotamento de carro na ERS 235, em Nova Petrópolis

publicidade

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente de trânsito ocorrido ao amanhecer deste sábado no km 10 da ERS 235, na localidade de Linha Imperial, em Nova Petrópolis, na Serra. O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foi acionado na ocorrência, além do Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Petrópolis.

No trecho da estrada, um Fiat Uno saiu da pista e capotou em seguida. O passageiro, um jovem de 24 anos, teve óbito no local. Já o motorista foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e hospitalizado.