Justiça Restaurativa é implementada nas escolas de Santa Rosa

Pensando no enfrentamento à violência em ambientes escolares, a prefeitura de Santa Rosa decidiu implementar a Justiça Restaurativa nas escolas da cidade. A medida foi precedida da apresentação dos indicadores do Projeto Santa Rosa Pela Paz. A ação aconteceu no Patronato Agrícola e reuniu autoridades, diretores da Rede Municipal de Ensino e os facilitadores dos Círculos de Paz nas escolas. O objetivo foi acompanhar o trabalho realizado e promover ações de combate à violência nas instituições de ensino do município.

Desde 2018, a administração municipal promove ações continuadas nos Círculos de Paz e Justiça Restaurativa. A metodologia está sendo aplicada para resolver conflitos nas escolas, promover a paz e oportunizar o diálogo e a escuta com os alunos. A Secretária de Educação e Cultura, Lires Zimmermann, destacou a importância da ação. “A escola é um espaço onde o ser humano constrói seus conhecimentos e estabelece vínculos de convivência. Dessa forma, é necessário que cada um pense nas suas atitudes e ações, no sentido de melhorar essas vivências. Para que a escola seja acolhedora, precisamos combater os atos de violência e assim, oferecer uma educação de qualidade, em um ambiente tranquilo e de paz”.

Os Círculos de Paz são instrumentos que possibilitam um ambiente de construção do diálogo, da acolhida, da harmonia e do bem-estar, para que todos tenham vez e voz. Nesse sentido, a equipe da Secretaria de Educação e Cultura está desenvolvendo o Projeto Santa Rosa Pela Paz, em todas as escolas do município, além de acompanhar e monitorar os resultados obtidos para promover novos avanços. Participaram do evento, o Prefeito Anderson Mantei, o Vice-Prefeito Aldemir Ulrich, o Juiz Eduardo Busanello, a promotora Ana Paula Mantay e integrantes do comitê Santa Rosa Pela Paz.