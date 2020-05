Lápide histórica chega ao Museu do Trem em São Leopoldo

publicidade

Já está no Museu do Trem, a lápide histórica encontrada pelo Grupamento de Defesa Ambiental da Guarda Civil Municipal de São Leopoldo, descartada em um terreno do município. A lápide, em pedra gres tem inscrições em alemão que indicam a data de 1806 e foi localizada na terça-feira, na avenida John Kennedy durante ação de fiscalização para conter o descarte irregular em áreas impróprias.

Agora, o item ficará aos cuidados da Coordenadoria de Patrimônio Cultural da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Internacionais. De acordo com o coordenador de Patrimônio Cultural, Joel Santana, a peça será higienizada e depois será feita uma tradução para o português das inscrições. “Acredito que seja de algum dos primeiros imigrantes chegados na cidade antes mesmo da formação de São Leopoldo, em 1824. A partir disso vamos checar se faz ou não parte da lista dos primeiros imigrantes alemães que temos. Vamos investigar se a escrita é mesmo gótica como suspeitamos e identificar o modelo da lápide”, afirmou.