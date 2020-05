Lago Dourado começa a recuperar a água após últimas chuvas em Santa Cruz do Sul

publicidade

As chuvas nas últimas duas semanas começaram a mudar o cenário do Lago Dourado, responsável pelo abastecimento de Santa Cruz do Sul. O risco de racionamento deixou de existir com o início da recuperação, de forma parcial, após o registro das chuvas mais fortes nos dias 11 e 12 de maio. Mas o acumulado de 98 milímetros no Centro, registrado somente na semana passada, impulsionou a elevação do nível do reservatório, que opera agora com 40% do volume normal.

O superintendente regional da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), José Roberto Epstein, informou que o lago subiu mais de meio metro em comparação há duas semanas, o que representa quase 30 dias do consumo de água. “Só para ter uma ideia, desde quinta passada até agora houve uma recuperação de quase 20 centímetros no nível. As chuvas acentuaram e agora o nível se estabiliza e começa uma recuperação menor.”

Epstein observou ainda que o nível do rio Pardinho, de onde há canalização da água para o lago, está em 1,80 metro e antes da chuva registrava 1,35 metro. “Há duas semanas a régua estava zerada, não passava água na barragem. Então esse acumulado de quase 200 milímetros de chuva na região (neste mês) contribuiu para essa melhoria.” Mas o superintendente destacou que a recuperação do nível normal será lenta.

No momento mais crítico, o Lago Dourado estava com 28% do nível normal, no dia 10 de maio.