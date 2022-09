Lajeado intensifica ações de vacinação contra a poliomielite e multivacinação

publicidade

A Prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria de Saúde, intensifica as ações da Campanha de Vacinação contra a poliomielite e multivacinação. O Posto de Saúde do Centro atende em horário especial nesta quinta-feira e no próximo sábado, para ampliar a cobertura vacinal. O horário de atendimento estendido será das 8h às 20h, sem fechar ao meio-dia, na quinta-feira, e das 8h às 14h no sábado. Desde o início da campanha, em 8 de agosto, o município imunizou contra a poliomielite cerca de 65% do público-alvo.

A Secretaria de Saúde informa que a vacina contra a poliomielite é uma dose extra. Ou seja, mesmo que a criança já tenha a vacina registrada na caderneta de vacinação, é necessário realizar o reforço contra a doença. Para a imunização, os pais e responsáveis devem levar a caderneta de vacinação para a conferência das doses aplicadas e atualização do quadro vacinal.

A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada por vírus que pode infectar crianças e adultos e, em casos graves, pode acarretar paralisia nos membros inferiores. A vacinação é a única forma de prevenção. A Campanha Nacional da Vacinação contra a poliomielite e multivacinação tem objetivo de atualizar a caderneta de crianças e adolescentes até 15 anos e imunizar contra a poliomielite o público de 1 ano a menores de 5 anos de idade e segue até dia 30 de setembro.

A imunização pode ser realizada de segunda a sexta-feira nas unidades do Campestre, Conventos, Montanha, Olarias, Conservas, Jardim do Cedro, Novo Tempo, São Cristóvão e Centro. O endereço das unidades e os horários de funcionamento podem ser verificados no site da prefeitura.

