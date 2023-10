Lançado 65ª Prêmio ARI/Banrisul de Jornalismo com destaque para categoria nacional

publicidade

Foi lançada nesta terça-feira, na Casa do Jornalista, sede da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), no Centro Histórico de Porto Alegre, a 65ª edição do Prêmio ARI/Banrisul de Jornalismo, considerada a premiação mais importante da imprensa gaúcha. As inscrições também já estão abertas no site premioaridejornalismo.com. A cerimônia de premiação ocorre em 19 de dezembro, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa. O lançamento reuniu autoridades como os presidentes da ARI, José Nunes, e do Banrisul, Fernando Lemos, e demais convidados.

As categorias profissionais nesta edição são 14: reportagem em texto, áudio e vídeo, documentário em áudio e vídeo, reportagem econômica, cultural, esportiva, nacional e especial em saúde, fotojornalismo, design editorial, charge e crônica. Já o prêmio Jornalismo Universitário contempla cinco categorias: reportagem em texto, áudio e vídeo, fotojornalismo e projeto especial em Jornalismo, este último uma novidade da edição atual. Outras categorias estreantes desta edição do prêmio são as categorias profissionais reportagem nacional, em texto, especial de saúde, além dos documentários.

No caso da reportagem nacional, os trabalhos podem ter sido publicados em qualquer formato e seguir o eixo temático sustentabilidade, tecnologia e inovação “Este prêmio é o mais longevo do Brasil, e agora estamos dando um passo maior. Atravessamos o rio Mampituba e dizemos que os jornalistas de fora do Rio Grande do Sul também podem participar. É uma satisfação para nós o levarmos para além do estado. Queremos superar o número de inscrições do ano passado e conclamo todos os jornalistas a concorrer a este prêmio, que é o mais cobiçado da imprensa gaúcha”, observou Nunes.

Lemos afirmou que a existência da ARI e do prêmio em si representam uma vitória da democracia no Brasil. “A democracia brasileira deve muito a esta casa. Não estamos hoje aqui apenas reverenciando um grande prêmio, que é o mais importante do país, mas sobretudo reverenciando o grande jornalismo que o Rio Grande do Sul sempre fez e fará. Uma democracia só resiste com liberdade de imprensa e esta é a casa que devemos preservar sempre”, comentou o presidente do Banrisul.

Para o secretário-adjunto de Comunicação do governo do estado, Alexandre Elmi, a atividade em si tem resistido e reafirmado seu papel e compromisso institucional. “Diariamente, nos perguntamos na Secom o que podemos fazer pelo Jornalismo, e sempre digo que não devemos atrapalhá-lo. Deixar trabalhar, receber a crítica, processá-la, reagir aos excessos eventuais, mas sobretudo deixar que o Jornalismo cumpra um papel que deve cumprir”, salientou ele durante a cerimônia.

Além dos troféus das categorias, será novamente entregue também o Prêmio Antonio Gonzalez, a profissionais ou instituições que contribuíram para o fomento à profissão. No ano passado, a Rádio Guaíba foi uma das homenageadas com este troféu. Além disto, jornalistas do Correio do Povo conquistaram nove troféus e menções honrosas na 64ª edição do Prêmio ARI/Banrisul.