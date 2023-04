Lançado programa Habitacional Santa Rosa Verde e Amarela

publicidade

O prefeito Anderson Mantei sancionou na tarde desta quinta-feira (27), a lei nº 5.789, que institui o Programa Habitacional Santa Rosa Verde e Amarela. O programa vai beneficiar a população que deseja ter uma casa própria. Com esta proposta, o município subsidia um valor para a entrada do imóvel.

O primeiro imóvel, pode ser casa ou apartamento, no valor de até R$ 169 mil. Todas as instituições financeiras podem realizar o financiamento. Do valor da entrada, o município subsidia R$ 18 mil, a fundo perdido.

Os cidadãos que tiverem interesse em receber o subsídio devem procurar uma instituição financeira ou de crédito e encaminhar o financiamento habitacional. Assim que liberado o financiamento, dentro dos critérios do programa, o subsídio da prefeitura de R$ 18 mil será aprovado.

A administração municipal prevê até 1 mil famílias beneficiadas em 2023 e mais 1 mil para 2024, totalizando um aporte do município de R$ 36 milhões, sem custo para quem for beneficiado, “Esse dinheiro é recurso próprio que nós economizamos com a nossa forma de administrar com gestão e assim, podemos devolver para a comunidade”, ressaltou Anderson.