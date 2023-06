Leite diz que prioridade é encontrar desaparecidos e salvar pessoas ilhadas

publicidade

"A nossa prioridade no momento é encontrar os desaparecidos e salvar pessoas que possam ainda estar ilhadas por causa das inundações", escreveu o governador do Estado, Eduardo Leite, em sua conta no Twitter. Leite visitou o município de Maquiné nesta sexta-feira (16), um dos mais afetados pelo ciclone extratropical na madrugada deste dia 16.

O governador reforçou ao prefeito do município, João Marcos Bassani dos Santos, que toda a estrutura do Estado está à disposição e que o governo está "atuando em todas as frentes para garantir a segurança da população".

"Paralelamente a isso, vamos avaliar os danos em pontes, estradas e moradias para que possamos atuar na recuperação destas estruturas", finalizou Leite, no Twitter.

O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, deve vir ao Rio Grande do Sul para auxiliar na reconstrução das áreas atingidas, como anunciou Leite na tarde desta sexta-feira (16). Mais cedo o governador também participou de um telefonema com o predidente Lula, em que disse que o Estado precisará do Governo Federal.