Leite reitera que nível de chuva extrapolou previsões no RS: "Ninguém aqui é negacionista"

publicidade

O governador Eduardo Leite reiterou em coletiva nesta sexta-feira que o volume das chuvas que atingiram o Vale do Taquari nesta semana extrapolou as projeções meteorológicas no Rio Grande do Sul.

"Ninguém aqui é negacionista, a meteorologia ajuda muito, mas neste caso, o evento transcendeu e extrapolou. Ninguém disse: aqui nunca chegou água, mas agora vai chegar 5 metros de altura do que a última enchente mais severa", resumiu. "Chuvas de 70 a 150mm podendo pontual chegar a 250mm. Não se disse pontualmente onde?".

Leite pontuou a necessidade de reforçar a estrutura de previsões e investimentos na ciência e garantiu que os alertas foram emitidos pelas autoridades estaduais. Na quarta-feira, Leite já havia citado que os modelos matemáticos não previram um evento desta natureza. A MetSul rebateu as críticas e citou que havia sinalizado para um cenário sem precedentes e com volumes excepcionais de até 300 mm a 500 mm.

O coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Luciano Boeira, citou que o recorte temporal de MetSul e da sala de situação do governo foram distintos e por isso apresentaram divergências. "Respeitamos todas as previsões. Nosso recorte analisado foi de 3 a 4 dias", citou.

Veja Também