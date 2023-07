Leite se reúne com prefeitos para tratar de normalização de energia após último ciclone no RS

publicidade

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se reuniu com 12 prefeitos da Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul) e dirigentes da concessionária CEEE Equatorial, em Pelotas, neste domingo. O encontro aconteceu no Aeroporto Internacional de Pelotas João Simões Lopes Neto e discutiu a falta do fornecimento de eletricidade para algumas comunidades, que estão há 12 dias sem luz, após a passagem do mais recente ciclone extratropical no Estado.

Após ouvir os prefeitos das cidades de Cerrito, Rio Grande, Candiota, Pedro Osório, Chuí, Pelotas, Pinheiro Machado, Morro Redondo, Arroio do Padre, São Lourenço do Sul, Canguçu e Capão do Leão, Leite afirmou que a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), que fiscaliza a prestação de serviços concedidos pelo Estado, acompanha o caso. O governador cobrou agilidade no atendimento aos municípios e destacou a necessidade de atenção especial da concessionária às demandas dos prefeitos.

“É bom deixar claro que o Estado é o regulador desta concessão. A situação deste ciclone gerou uma enorme interrupção no fornecimento de energia, com casos resolvidos rapidamente. Mas ainda há relatos de comunidades sem luz, o que não pode ser aceitável. Então, cabe à agência reguladora apurar o que aconteceu e até estabelecer, se for o caso, sanções à companhia, que podem chegar inclusive à cassação em caso de recorrência no descumprimento das obrigações. Claro que não é o que queremos. Buscamos, sim, o bom serviço prestado à população. Por isso, é importante esse momento para ouvir os prefeitos e a presidência da Companhia para encaminhar a regularização”, explicou o governador.

O presidente da CEEE Equatorial, Raimundo Barretto Bastos, ouviu os apontamentos dos prefeitos e afirmou que a concessionária irá rever processos e ações para que este tipo de situação não se repita em casos de corte no fornecimento de energia causados por fenômenos naturais. “A gente entende a pressão da população e vamos trabalhar junto nessa cooperação para avançar”, respondeu Bastos.

Sobre os planos de ações da concessionária após a reunião, Leite acredita que terá uma forma de comunicação mais eficiente por parte da CEEE com os municípios. “Dificuldade de atendimentos, equipes com treinamento inadequado, dificuldades de comunicação, isso é inaceitável. É o mínimo que a Companhia precisa colocar e garantir que a população esteja sendo atendida. As falas trazidas (pelos prefeitos) geram insumos para a empresa. Iremos cobrar e acompanhar para que, nos próximos episódios que tenhamos, haja equipes bem treinadas, uma estratégia de comunicação mais eficiente de relacionamento com os municípios, para que se possa fazer as religações de energia mais rapidamente”, completou.

No último ciclone extratropical que passou pelo Estado foram registradas quatro manifestações em Rio Grande e Pelotas. Os principais pontos de acesso ao município, como a BR 392, no bairro Santa Tereza, e a Junção, chegaram a ter o trânsito bloqueado pelos manifestantes.

Na próxima quarta-feira (26), haverá uma reunião virtual entre a conselheira-presidente da Agergs, Luciana Luso, e o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Sandoval de Araujo Feitosa Neto, para tratar da energia elétrica no RS. A CEEE Equatorial já foi multada pela Agergs em R$ 29 milhões em abril de 2022, por falhas no fornecimento de energia após temporais que atingiram a Região Metropolitana em 6 de março do ano passado. A companhia apresentou recurso à Aneel contra a sanção.