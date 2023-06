Levantamento aponta risco de surto de dengue em Novo Hamburgo

publicidade

A cidade de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, está na quinta colocação entre os municípios com mais casos confirmados de dengue no Rio Grande do Sul. A cidade apresenta um novo surto da doença, porém menor que no ano passado, sendo a grande maioria de casos autóctones. Ou seja, em que a circulação viral é sustentada no município.

Os resultados do segundo Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) de 2023 foram divulgados nesta semana pelo projeto de Prevenção e Combate à Dengue, desenvolvido pela Universidade Feevale, em parceria com a prefeitura de Novo Hamburgo.

Entre os dias 15 e 25 de maio, foram vistoriados 3.568 imóveis, em todos os bairros de Novo Hamburgo. A equipe coletou 300 amostras de larvas e pupas para análise no laboratório da Feevale. Das amostras coletadas, 85,6% apresentaram-se positivas para o mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya.

A partir deste levantamento, Novo Hamburgo apresentou um Índice de Infestação Predial (IIP) de 5,9%, ou seja, a cada 17 imóveis, um teve a presença de larvas de Aedes aegypti. Com esse registro, o município se encontra, atualmente, em alto risco de surto para a dengue e outras doenças relacionadas ao mosquito.

O bairro Canudos é o que apresenta o maior número de casos confirmados, representando mais de 60% das notificações de dengue no município, seguido pelo bairro Liberdade, com menos de 10%. Até o momento, não houve óbitos.

Cuidados

Principal indicador do LIRAa, o levantamento revela a situação atual do município que já contabilizou mais de 1 mil casos de dengue e um de chikungunya. Para evitar o agravamento da situação, equipes do projeto de Prevenção e Combate à Dengue e da Vigilância Ambiental, além da própria comunidade, têm se empenhado para eliminar os depósitos de água parada na cidade. “Com essas informações, alertamos a população para redobrarem os cuidados acerca de criadouros em potencial, sendo fundamental que todos se engajem na prevenção às doenças e eliminação do mosquito”, afirma a bióloga Andressa Müller, acrescentando que é necessário o apoio da população, para que, além de inspecionar seus imóveis na busca por depósitos com água parada, procure as unidades de saúde sempre que houver sintomas suspeitos.

A prefeitura de Novo Hamburgo informou que a Feevale é uma contratada da administração para a execução do Projeto de Prevenção e Combate à Dengue no Município. O projeto continua executando ações de campo pelos bairros, com o objetivo de alertar e auxiliar a população sobre os cuidados necessários para impedir a proliferação do Aedes aegypti.

Além disso, estão sendo realizadas reaplicações de inseticida em pontos estratégicos da cidade. O LIRAa aponta que os principais criadouros do mosquito são vasos de flores e pequenos recipientes dentro dos pátios. A população deve realizar semanalmente uma vistoria em sua residência e executar ações que auxiliem na eliminação dos focos do mosquito.