Liberada uma das pistas do túnel sobre a BR 470 em Bento Gonçalves

A Prefeitura de Bento Gonçalves liberou o trânsito em uma das pistas sobre o túnel que está sendo construído na BR 470 e que liga o bairro São João ao Centro da cidade. Essa pista tem os dois sentidos de tráfego até que seja concluída a segunda etapa da obra que já está em andamento e tem previsão de conclusão para dezembro. Em função das obras, os motoristas que circularem pelo local devem ter mais atenção.

Quando for concluído e liberado para o tráfego de veículos, o túnel permitirá que motoristas que se deslocam entre os bairros passem por baixo da BR 470, reduzindo o conflito de trânsito com a rodovia federal.

A profundidade da obra é de 5,5 metros, sendo duas pistas de tráfego com quatro metros cada e passeio em ambos os lados. Já foram realizadas a terraplanagem, contenção, bueiros e dispositivos de drenagem, pavimentação de trechos. A obra ainda compreende passeio público, iluminação, paisagismo e sinalização.

O custo inicial do projeto está estimado em quase R$ 9,6 milhões, mas poderá superar esse valor em função do aumento no preço dos insumos.

