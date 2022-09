Liberado tráfego de veículos pesados na Ponte Internacional em Uruguiana

publicidade

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) anunciou que foi liberada, nesta segunda-feira, a passagem de veículos pesados sobre a Ponte Internacional Brasil/Argentina, localizada no km 725 da BR 290, em Uruguaiana. A travessia estava operando desde a noite da última sexta-feira em meia pista, no sistema de Pare e Siga, somente para veículos leves devido, segundo análise preliminar dos técnicos do Dnit, a um rompimento da viga transversina em seu balanço, resultando também no colapso da laje, por conta do deslocamento do esforço da estrutura.

Para poder liberar a ponte também para a passagem de veículos pesados, o Dnit realizou um escoramento na estrutura, concluído no domingo. Na manhã desta segunda-feira foram realizados testes no local, possibilitando a liberação de caminhões e ônibus também no sistema de Pare e Siga, pela pista do lado esquerdo, sentido crescente. O fluxo deve ser controlado, a 20 Km/h, com espaçamento de 100 metros entre um caminhão e outro.

O Dnit apela aos órgãos de controle de cargas para que não seja formada retenção de caminhões sobre a ponte. Técnicos do Dnit continuarão monitorando o local de maneira constante. Após a vistoria de um especialista em estruturas, que está no local, é que será possível ter maior precisão das causas do rompimento. De posse do laudo do especialista serão iniciados os serviços de recuperação da laje, viga e o reforço dos pilares.

