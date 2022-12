Lide reúne executivos e autoridades em Porto Alegre no Fórum de Competitividade do RS

publicidade

Um encontro para debater os desafios dos negócios no Estado, reunindo executivos, lideranças e autoridades, entre eles, o governador Ranolfo Vieira Júnior. O Fórum de Competitividade do Rio Grande do Sul, promovido pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com o Grupo de Líderes Empresariais Rio Grande do Sul (Lide RS), ocorreu na manhã desta sexta-feira, no Hotel Hilton Porto Alegre, e trouxe em sua programação uma conversa a respeito da atual competitividade econômica gaúcha. O evento encerrou a agenda de encontros do Lide RS em 2022.

Além de Ranolfo, palestraram no encontro o head de Relações Governamentais e Competitividade do CLP, Lucas Cepeda e o conselheiro do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo (Cede), Daniel Santoro. A mediação do evento foi do presidente do Lide RS, Eduardo Fernandez. “Estamos em um momento muito importante e impactante para nosso Estado. Há quatro anos, quando o governador Eduardo Leite assumia, ele disse aqui que o desafio era trazer o Rio Grande do Sul para o protagonismo do cenário nacional. Temos visto que isto tem acontecido”, salientou Fernandez.

O governador apresentou dados sobre a atual situação econômica gaúcha, como os resultados de investimentos no programa Avançar, que somam R$ 6,5 bilhões, e a 6ª posição no ranking de competitividade dos Estados, elaborado pelo CLP. “Houve fundamental diálogo entre todos os setores, especialmente a Assembleia Legislativa, que compreendeu a importância desta agenda de reformas executadas, bem como a sociedade gaúcha como um todo e os empresários, representantes destas entidades”, pontuou Ranolfo.

Ainda nas palavras dele, “a casa foi arrumada”. “Nenhum Estado fez a reforma da previdência como o Rio Grande do Sul fez, e tampouco a União a realizou da forma como deveria ter sido. Mas não é meu objetivo fazer uma crítica ao governo federal. Capitaneamos no RS a reforma tributária e a redução de impostos. Hoje, estamos entre as menores alíquotas do Brasil”, disse o governador, aplaudido pelos demais presentes. Além destas lideranças, estiveram também presentes embaixadores e representantes das empresas patrocinadoras e unidades de negócios, como Philip Morris Brasil, AWS, Nextios e CMPC