Linhas de ônibus serão retomadas em Gravataí

publicidade

A Prefeitura de Gravataí informa que prepara a execução da nova fase do Programa de Reestruturação e Qualificação do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros (Procoletivo). Para esta segunda etapa, está prevista, de imediato, a retomada das linhas que atendem as escolas municipais e estaduais. Também será realizado o desmembramento das linhas Norte e Sul e o aumento das troncais e do Rincão da Madalena, o que, segundo a administração, irá representar um incremento de 80% da oferta.

Como parte do Procoletivo, já houve a redução da tarifa de ônibus de R$ 4,80 para R$ 3,75 e a implementação da nova versão do aplicativo Time Bus, que permite que passageiros acompanhem o trajeto de todas as linhas em tempo real.

O prefeito Luiz Zaffalon destacou que, desde a implementação, o programa vem apresentando resultados positivos, tanto aos usuários, com a redução do preço das passagens e melhora na qualidade do transporte público, quanto aos empregadores, que estão desonerando as folhas de pagamento e abrindo espaço para melhorias nas atividades. "A participação da sociedade é muito importante para o sucesso do programa, pois quanto mais pessoas utilizarem o transporte público mais serão as melhorias. Então, reforçamos nosso pedido para que os empresários forneçam o bilhete eletrônico aos seus funcionários.”

Veja Também