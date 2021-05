Live para angariar doações aos profissionais do setor de eventos acontece neste sábado em Campo Bom

publicidade

Ocorre neste sábado a 3ª edição da live DJ’s Solidário. A iniciativa visa auxiliar profissionais do setor de eventos, uma das áreas econômicas mais afetadas pela pandemia do coronavírus, e que ainda não tem estimativa para retomar as atividades. Doações de cestas básicas, ou de qualquer contribuição em dinheiro serão direcionadas a DJs, iluminadores, técnicos de som, roadies, garçons, fotógrafos, decoradores, profissionais de som e luz, bartenders, músicos, empresas de locação, entre outros, durante o evento que terá uma grande programação musical.

Segundo o DJ e comunicador da rádio União FM, Renato Rocha, serão muitos nomes conhecidos que se apresentarão: Serginho Moah, Overdriver Duo, banda The Dogs, Muhammed's Band e DJs como Cabeção, Diego Shaab, Sonic Massala, Felipe Beck e muitos outros. “Estendemos o leque de atrações para abranger mais categorias de profissionais que também estão sendo prejudicados pela falta de eventos”, diz Renato.

A transmissão começa às 15 horas, direto do estúdio Play Content, em Campo Bom, pelo YouTube. A 3ª Live DJ’s Solidário tem o apoio da rádio União FM, Associação Gaúcha de Djs (AGADJS), Play Content e URGE Criativa.