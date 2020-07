Livramento registra duas novas mortes por Covid-19

publicidade

A cidade de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, registrou na noite dessa quarta-feira a terceira e a quarta mortes relacionadas ao novo coronavírus. Segundo informações da Secretaria de Saúde, dois homens, de 80 e 69 anos, são as vítimas. Os dois estavam internados na Unidade Tratamento Intensivo da Santa Casa de Misericórdia.

Livramento, no momento, conta com 181 casos confirmados da doença, sendo três hospitalizados e 27 em isolamento domiciliar monitorados.

As morte ainda não constam no boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Em sua última atualização, a SES contabilizou 1.397 mortes e mais de 53 mil casos confirmados de Covid-19.