Livro aborda a influência emocional durante o tratamento do câncer

A terapeuta carioca Patrícia Figueiredo lançou seu livro "Enfrentando o Câncer com Leveza" em Porto Alegre. O evento foi realizado nesta terça-feira, na Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul (Sirgs) com o apoio do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama).

No livro, Patrícia compartilha sua experiência com o câncer, destacando a influência do emocional na saúde ." Hoje eu entendo, como terapeuta e depois de tudo que eu estudei ao longo desse tempo e trabalhando com pacientes oncológicos, que sim, o emocional também tem um peso importante, estresse crônico é fator de risco por câncer", explicou.

Ela trabalha esse aspecto com suas pacientes, enfatizando que o câncer não é uma batalha a ser vencida, mas sim um chamado de socorro do corpo. " O câncer não é um invasor, um alienígena que invadiu o teu corpo e eu tenho que lutar contra ele. Não, é o seu corpo que está te pedindo socorro, é uma parte de você que adoeceu. Então eu trago esse outro olhar para essas mulheres e ajudo elas na jornada de cura delas, que foi a jornada que eu fiz, entendendo que o nosso corpo físico é um reflexo do mental, do emocional, do espiritual, a gente trabalha todo esse conjunto", afirmou.

A diretora do Imama, Rita Cunha ressaltou o trabalho de três décadas do Imama. "O evento de hoje se soma com o que a gente vem trabalhando. Trazer um pouco mais de leveza para a questão do tratamento do câncer", pontuou. Rita também destacou a importância do compartilhamento das experiências de cada mulher. "É muito importante essa troca, e o livro é uma troca. Então a gente acredita nisso. Trazer as suas experiências nesse momento que é tão difícil e que passa", finalizou.

O presidente da Sirgs, Ari De Marco, ressaltou que no ano em que a Sociedade comemora 130 anos é muito importante apoiar eventos que tratem da saúde da mulher.