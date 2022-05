Lucas Lucco encanta público da Fenasoja

publicidade

O cantor Lucas Lucco esbanjou simpatia e encantou o público que assistiu sua apresentação na noite desse sábado na Arena VIACERTA Banking, durante a Fenasoja 2022, em Santa Rosa. Durante a apresentação, o artista diversificou o repertório entre músicas mais antigas e novos hits.

Durante entrevista, ele confessou a jornalistas que estava emocionado com o público, e que mesmo depois de dez anos de carreira, cantar na Fenasoja é uma celebração do sucesso. "Desde o momento em que subi ao palco, até o final do show, meu coração batia de emoção. Foi tudo lindo, e eu só tenho a agradecer a toda essa equipe que realiza uma grande Fenasoja. Quero voltar". Depois da entrevista, Lucas Lucco recebeu fãs para fotos.

Neste domingo sobe ao palco Matheus Fernandes, as 21h. Antes disso tem Yuri Rodrigues e Leo e Cauhã.

