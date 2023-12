Luciana Luso de Carvalho toma posse como conselheira-presidente da Agergs

publicidade

Depois de comandar a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Delegados do Estado do Rio Grande do Sul (Agergs) em um mandato complementar, a conselheira Luciana Luso de Carvalho assumiu nesta terça-feira a presidência do Conselho Superior da agência para o biênio 2023/2025. Graduada e mestra em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Luciana é servidora da Agergs desde 2002 e, recentemente, foi indicada a uma das vagas no Conselho Superior da agência. A solenidade de posse aconteceu na Sala de Sessões Romildo Bolzan e contou com a presença de conselheiros, secretários de Estado e autoridades representantes de entidades e conselhos jurídicos e concessionárias do RS.

A nova conselheira-presidente elencou evasão de servidores e o fortalecimento da agência como principais desafios para o biênio. “A Agergs nunca teve o quadro de servidores completos. A agência é estratégica para o Estado, para a sociedade e é essencial o fortalecimento tanto da estrutura quanto da valorização funcional para a gente ter mais capacidade regulatória”, contou.

A agência é a responsável por regular 10 serviços públicos delegados no RS, como a energia elétrica, o gás canalizado e o transporte público. Luciana contou ainda que este número deverá subir para 11 quando a Agergs assumir, em breve, a regulação da concessão de aeroportos no interior. “Nós não fazemos políticas públicas. Quem faz são os poderes concedentes. A Agergs tem como papel fundamental a fiscalização. Sem isso, as políticas públicas não alcançam o sucesso necessário. Tem que fiscalizar para que o serviço entregue ao usuário seja o adequado”, completou.

Luciana Luso de Carvalho assumiu o cargo de conselheira em janeiro de 2023. Em abril, assumiu um mandato complementar até o final deste ano. O seu período completo à frente da Agergs será de 12 de dezembro de 2023 à 11 de dezembro de 2025. O governo do RS foi representado na solenidade pelos secretários Pedro Capeluppi, de Parcerias e Concessões, e Juvir Costella, de Logística e Transportes.

“O trabalho da Secretaria depende muito do papel das agências reguladoras. O dia da destas agências depende de muita qualificação. Estamos aqui zelando pela qualidade do serviço público para a população. Hoje também é um dia de reconhecimento do trabalho da conselheira Luciana e a posse para um novo mandato mostra a qualificação da sua carreira”, reforçou Capeluppi.