Lula manifesta solidariedade e diz estar atento para dar apoio a atingidos por ciclone

Pelas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mostrou solidário nesta sexta com a população atingida pelas fortes chuvas, decorrentes da formação de um ciclone no litoral da região sul. O chefe do Excutivo ressaltou a gravidade causada pelo fenômeno. "A situação é grave, hospitais, casas, escolas e equipamentos públicos inundados", diz parte da nota. Lula frisou que governo federal está atento para dar apoio aos estados e munícipios afetados.

Gostaria de manifestar minha solidariedade com a população que está sofrendo com as fortes chuvas e um ciclone que passou pela região. A situação é grave, hospitais, casas, escolas e equipamentos públicos inundados. Estamos atentos para dar o apoio aos governos estaduais e… https://t.co/AWY52a2kPe — Lula (@LulaOficial) June 16, 2023

Os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, informaram que o governo federal já entrou em contato com as autoridades locais e defesas civis, para oferecer ajuda nacional.

"Estou em contato com as prefeituras das cidades atingidas pelas chuvas no RS para articular apoio federal de emergência. Estamos juntos para mitigar os danos o mais rápido possível." publicou Pimenta. O secretário de Comunicações, que é gaúcho e deputado federal pelo Rio Grande do Sul, gravou um vídeo explicando as providências adotadas pelo governo federal.

"Eu estou desde manhã, muito cedo, acompanhando e tomando providências para buscar apoio, solidariedade a todas aquelas pessoas que estão sofrendo as consequências desse ciclone, dessa chuva, dessa vetania que tem causado um estrago especialmente na região do litoral , na região metropolitana, em vários municípios do nosso estado", afirmou na gravação.