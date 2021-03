Mais cidades oficializam interesse na compra de vacinas

publicidade

Eldorado do Sul, Santo Antônio da Patrulha e Viamão oficializaram nessa quinta-feira o interesse na aquisição própria da vacina contra a Covid-19. Por meio do consórcio dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal), as prefeituras planejam comprar 270 mil doses da Sputnik V.

A Granpal informou também que, após receber a documentação, irá encaminhar as propostas à farmacêutica TMT Globalpharm Ltda, que distribui a vacina russa no Brasil. Na quarta-feira, mais nove municípios da região haviam oficializado o interesse na compra de 1,5 milhão de doses dessa vacina.

Segundo o prefeito de Nova Santa Rita e presidente da Granpal, Rodrigo Batistella, outros municípios deverão aderir, como Sapucaia do Sul. "Esperamos, nos próximos dias, receber a confirmação sobre o valor e o prazo de entrega, para que os municípios prossigam com o processo de compra. O pagamento ocorrerá apenas quando as vacinas chegarem ao Brasil."

