Mais de 10 mil doses da Pfizer são armazenados nos ultrafreezer da UCS

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) está armazenando 10.224 doses da vacina BioNtech/Pfizer que chegaram na tarde de segunda-feira. Os imunizantes exigem temperaturas de -70ºC e ficarão armazenados em um ultrafreezer adquirido pela Universidade em janeiro. O equipamento vai apoiar o processo de vacinação dos 49 municípios da 5ª Coordenadoria em Saúde do Rio Grande do Sul (5ª CRS).

O Instituto de Pesquisas em Saúde (IPS) da UCS que disponibilizou a infraestrutura e o ultrafreezer para o armazenamento das vacinas destinadas à imunização de pessoas contra a Covid-19, conta com gerador próprio de energia, circuito fechado de televisão (CFTV), segurança 24 horas, sistema de monitoramento contínuo da temperatura automatizado e sistema de alarme conectado ao ultrafreezer. Os lotes dos imunizantes foram trazidos por técnicos da Vigilância Epidemiológica da 5° Coordenadoria Regional de Saúde do Rio Grande do Sul (CRS).

A previsão é de que a partir desta terça-feira, as vacinas já sejam disponibilizadas aos municípios da área de abrangência da 5ª CRS. O ultrafreezer tem capacidade para 728 litros e pode armazenar cerca de 46 mil frascos. Um esquema de segurança protege o local onde as doses estão congeladas.