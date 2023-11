Mais de 15 mil crianças no RS aguardam pelas respostas às suas cartas enviadas ao Papai Noel

publicidade

A tradicional campanha do Papai Noel dos Correios teve início em 7 de novembro deste ano. No estado do Rio Grande do Sul, 17 mil estudantes de 90 escolas em 41 municípios compartilharam seus desejos para este Natal e agora aguardam a realização dos seus pedidos. Desde o lançamento da campanha, cerca de 2 mil cartas já foram adotadas.



As agências dos Correios estão empenhadas em garantir que todas as cartas sejam adotadas até o dia 8 de dezembro. Em Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Santo Ângelo, a adoção das cartinhas pode ser feita tanto de forma presencial, na agência central de cada município, como pela internet, no site blognoel.correios.com.br. Nas demais cidades que participam da campanha, a adoção é feita exclusivamente de forma presencial na agência central de cada município.

Esta ação solidária, que completa 34 anos, concentra-se principalmente em crianças em situação de vulnerabilidade social e que estão nas escolas públicas até o quinto ano, sem limite de idade. E o planejamento para essa operação Natal inicia em agosto, quando a Secretaria da Educação do Estado e dos municípios selecionam as escolas participantes.

Os professores fazem o trabalho com os alunos e após a chegada das cartas nas agências dos Correios, elas vão para o sistema Noel, onde são cadastradas e é gerado um código de identificação das escolas.

Quem adota uma cartinha se compromete a adquirir o presente e entregá-lo nas agências dos Correios até o dia 8 de dezembro. Os pacotes devem ser feitos com embalagem reforçada e ter o código da carta escrito de forma visível e legível, para que os Correios possam identificar o destinatário correto.

Municípios participantes:

Alegrete Alvorada Bagé Bento Gonçalves Cachoeirinha Camaquã Canela Canoas Carazinho Caxias do Sul Cruz Alta Erechim Farroupilha Getúlio Vargas Gramado Guaíba Guaporé Ijuí Montenegro Nova Prata Novo Hamburgo Osório Parobé Passo Fundo Pelotas Porto Alegre Rio Grande Santa Cruz do Sul Santa Maria Santa Rosa Santiago Santo Ângelo Santo Antônio da Patrulha São Leopoldo Sapucaia do Sul São Borja Tramandaí Uruguaiana Vacaria Venâncio Aires Viamão.

Veja Também