Mais de 18 mil alunos da rede municipal voltam às aulas em Passo Fundo

Com todos os protocolos sanitários definidos pela área da saúde, mais de 18 mil alunos da rede municipal de Passo Fundo voltaram às aulas nesta quarta-feira. Após dois anos de pandemia, os estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental retornaram juntos às 72 instituições de ensino.

Segundo o secretário municipal de Educação, Adriano Canabarro Teixeira, os protocolos de segurança estabelecidos ao longo do ano de 2021, que permitiram a adoção de um formato híbrido e um retorno gradual às escolas públicas, estão mantidos para este período letivo. “O decreto estadual que regulamenta o setor da educação continuará sendo observado, o que implica o uso da máscara e a manutenção dos cuidados individuais de higiene, como a distribuição de álcool em gel para professores e alunos”, aponta ele.

Teixeira disse que as experiências vividas durante o ano passado capacitaram os profissionais de educação para este retorno presencial às instituições de ensino. “A comunidade escolar, de forma geral, está mais habituada aos a todos os procedimentos e isso nos dá mais tranquilidade e segurança”, destaca. Ele lembra, ainda, a ampla adesão dos professores à vacinação contra a Covid-19 e que o grande número de crianças que já receberam a primeira dose também são fatores importantes.

O prefeito Pedro Almeida informou que, além dos aspectos de segurança sanitária, o município também investiu em obras de revitalização e melhoria dos espaços físicos das escolas. “Uma das nossas preocupações é, certamente, com a qualidade estrutural das nossas escolas. Por isso, entre os meses de janeiro e fevereiro, foram feitas mais de 70 obras, em pelo menos 20 locais”, mencionou.

O chefe do Poder Executivo citou, ainda, a instalação das mais de 140 câmeras de videomonitoramento em todas as escolas, garantindo mais segurança para a comunidade escolar e para o patrimônio público. “A Prefeitura está investindo em tecnologia, na criação de espaços modernos e inovadores de ensino e aprendizagem e diante disso, as câmeras se tornaram fundamentais, porque além de aumentar a sensação de segurança no ambiente escolar, os equipamentos atuam na prevenção e preservação desse patrimônio”, observa.