Mais de 19 mil pessoas estão com 1ª dose de reforço contra a Covid-19 em atraso em Santo Ângelo

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Santo Ângelo, cerca de 19.350 pessoas estão com a primeira dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em atraso. O imunizante pode ser aplicado no período de quatro meses após a segunda dose e o reforço vem sendo ofertado desde o ano passado à comunidade do município.

Apesar de mais de 89% da população de Santo Ângelo já ter feito ao menos uma dose da vacina e 85% estar com as duas doses realizadas, número daquelas (maiores de 18 anos) que não voltaram para receber a terceira dose é grande. Hoje, somente 50,6% da população tem as três doses realizadas. Em relação aos idosos, a partir de 60 anos, que precisam realizar a segunda dose de reforço contra a Covid-19, 9.862 pessoas já estão com a quarta dose em atraso na cidade.

O secretário municipal de Saúde de Santo Ângelo, Dr. Flávio Christensen, destaca que uma das principais medidas que a dose de reforço traz é na ampliação da resposta imune. “Reforçamos sempre a importância da população realizar o ciclo completo da imunização, que são a primeira, a segunda e a terceira dose, que é de reforço. A dose de reforço é realizada a todos os maiores de 18 anos e é fundamental todos realizarem esta dose, Afinal as vacinas previnem, sobretudo, as formas graves da doença e diminuem o risco de óbito”, explica.

