Mais de 5 mil estudantes participam do Vestibular de Verão da PUCRS

publicidade

O campus da PUCRS recebe neste sábado mais de 5 mil estudantes para a prova do Vestibular de Verão, com ingresso no primeiro semestre de 2024. Ao todo, são ofertadas vagas em 49 cursos de graduação, sendo o de Medicina o mais concorrido. A prova é composta por redação, para os demais cursos, e conta também com questões de múltipla escolha para quem se inscreveu para o curso de Medicina.

A estudante do terceiro ano do Ensino Médio, Antonela Tegner, de 18 anos, é uma das vestibulandas que espera começar em 2024 a sua graduação na PUCRS. Ela fez a prova para o curso de Licenciatura em Letras – Português. “Eu fiz algumas redações de outros anos, treinei bastante, mas, mesmo assim, estou um pouco nervosa. Escolhi fazer o vestibular por conta da estrutura, que é muito boa e porque o curso de Letras daqui também é uma referência. Conversei com alguns professores e gostei bastante”, citou.

Já Rafael Martins, também de 18 anos, prestes a se formar no Ensino Médio, prestou o vestibular para Administração. “É a primeira fez que faço a prova. Escolhi a PUCRS porque o curso de Administração é um dos mais renomados. Será uma experiência nova”, destacou.

Além das provas, a PUCRS oferece também uma programação diversa para pais e responsáveis que acompanham os estudantes no vestibular. Entre as atrações, estão um bate-papo com professores dos cursos, aconselhamento de carreira, informações financeiras e sobre benefícios, além de disponibilizar acesso a espaços como o Centro Esportivo, o Museu de Ciência e Tecnologia e a Biblioteca da PUCRS, que está com uma exposição em alusão aos 45 anos de fundação.

Um destes pais que está acompanhando os vestibulandos é Clério Von Mühlen, que veio de Portão. Enquanto sua filha, Gabriela, faz a prova para o curso de Medicina, ele e a esposa aproveitarão para conhecer o campus da PUCRS. “Já viemos antes, mas agora vamos aproveitar para tomar um chimarrão, passear nesta tranquilidade e conhecer o espaço. É por causa desta estrutura e por ser referência na Medicina que a Gabriela escolheu fazer o vestibular também aqui”, contou.