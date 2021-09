Mais de 600 brinquedos arrecadados em drive-thru em Esteio

publicidade

Completando mais um aniversário, mas entendendo que ainda não é momento de grandes confraternizações – diante da pandemia do coronavírus -, o vereador de Esteio, Fernando Luz, comemorou de maneira diferente neste ano. Com a proximidade do Dia das Crianças e com ajuda de amigos, ele promoveu neste final de semana, na Praça Coração de Maria, um drive-thru para arrecadação de brinquedos. A meta, segundo ele, era arrecadar cerca de 100 artigos infantis. No entanto, ao todo, foram doados 643 brinquedos.

“Agora vamos doar as arrecadações para as instituições do município e para o pessoal da Resenha do Bem, que fará uma ação social no dia das crianças. A ideia inicial era fazer uma grande confraternização com os amigos, mas entendo que ainda não é adequado em função da pandemia. Então decidimos fazer a campanha para celebrar o aniversário ao mesmo tempo que pudéssemos estar contribuindo com alguma ação social bacana, recebendo o carinho dos amigos e transmitindo todo esse sentimento de alegria para as crianças que mais precisam. Foi incrível!”.