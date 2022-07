Mais de 7,5 toneladas de resíduos são retiradas diariamente da drenagem pluvial de Santa Maria

publicidade

O entupimento do sistema de drenagem pluvial é um dos principais problemas que causam alagamentos em diversas vias públicas de Santa Maria, no centro do Estado, situação decorrente do descarte irregular de lixo. Diante disso, a prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, realiza um trabalho de limpeza e retira diariamente cerca de 7,5 toneladas de resíduos do sistema, número que pode variar conforme o mês.

O trabalho é realizado pela empresa Maximus Desentupidora Ltda, vencedora de licitação. O investimento mensal é de R$ 89,2 mil. A ação é feita também em dias com chuva, visando atender principalmente áreas alagadas da cidade, desobstruindo tubulações trancadas com o equipamento de hidrojateamento. A maior parte dos resíduos retirados são terra, pedras, garrafas, sacos plásticos, latas, entre outros. Após, o material é encaminhado para o descarte correto.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Wagner da Rosa, a limpeza no sistema de drenagem pluvial segue um cronograma por meio de um rodízio entre os bairros ou conforme a urgência da limpeza em determinados locais. “Este é mais um importante serviço realizado pela secretaria, pois o transtorno ocorre principalmente após um período intenso de chuvas, dificultando a passagem de pedestres e veículos em diversas vias públicas da nossa cidade”, observa.

Rosa apela à população para ter mais cuidado com o descarte correto de materiais e lixo doméstico. “Com isso, as pessoas estarão auxiliando a evitar o entupimento dos bueiros e alagamentos em vias públicas e residências”, destaca.

