Manifestantes seguem no Centro Histórico de Porto Alegre no 19º dia de mobilização

Nesta sexta-feira, novamente os manifestantes estão reunidos junto ao quartel-general do Comando Militar do Sul (CMS), no Centro Histórico de Porto Alegre, para o 19º dia de mobilizações. Com barracas montadas desde os primeiros dias, especialmente na rua Padre Tomé, eles seguem pedindo apoio das Forças Armadas e são contrários ao que referem como “atos arbitrários” do Judiciário.

O grupo diz ainda ter apoio de caminhoneiros, que relatam indignação após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinar o bloqueio de contas de empresários suspeitos de financiar atos do começo de novembro. Embora circule em grupos de redes sociais informações de possível greve e novas interdições em rodovias na sequência da ordem de Moraes, no Rio Grande do Sul não houve o registro de congestionamentos causados por caminhões até o final da manhã de hoje.

A mobilização próxima do CMS segue a mesma dos últimos dias, com manifestantes vestidos de camisetas verde-amarelas e portando bandeiras do Brasil, e a presença do caminhão de som que, seguidamente, executa hinos patrióticos. Também seguiam no local as barreiras instaladas pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), que continham faixas penduradas pelos integrantes do protesto.