Mantida restrição ao tráfego pesado na Ponte Internacional entre Uruguaiana e Paso de los Libres

Os representantes dos órgãos públicos argentinos, que atuam no Complexo da Área de Controle Integrado e Terminal de Cargas (COTECAR), mantiveram a restrição à circulação de veículos de transporte internacional de carga e ônibus na Ponte Internacional, entre Uruguaiana e Paso de los Libres, para garantir a segurança e integridade física dos transportadores e passageiro. De acordo com nota, a medida ocorreu porque o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) do Brasil ainda não apresentou o relatório técnico sobre os problemas de infraestrutura apresentados sob jurisdição brasileira, conforme haviam acordado na reunião do último dia 17 de setembro.

Após ser apresentado, o laudo deverá ser posteriormente encaminhado às autoridades da Direção Nacional de Estradas (DNV) para sua avaliação. O coordenador da Área de Controle Integrado (ACI) de Paso de los Libres (ARG), Alberto Yardin, lembra que a Ponte Internacional está operando normalmente aos veículos de passeio e caminhonetes.

