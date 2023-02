Manutenção na rede elétrica afeta abastecimento de água em 8 bairros em Porto Alegre

publicidade

A CEEE Equatorial realizará neste domingo uma manutenção para reforço na rede elétrica na avenida Manoel Elias. Conforme a Prefeitura de Porto Alegre, por causa desta manutenção, as Estações de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Manoel Elias 1 e 2 serão desligadas a partir das 8h até as 13h e afetarão o abastecimento nos bairros Jardim Leopoldina, Mario Quintana, Morro Santana e parte dos bairros Jardim Carvalho, Jardim Itu, Jardim Sabará, Passo das Pedras e Rubem Berta.

A previsão do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) é para normalização do abastecimento de água até o final da tarde do domingo ou na madrugada, nas partes mais afastadas da rede.

O trabalho foi realizado durante a semana pela CEEE Equatorial quando bairros das regiões das zonas Sul e Leste da Capital também ficaram sem água.

Após a demora no retorno do abastecimento, a água pode apresentar coloração e gosto alterados devido ao arraste de micropartículas não prejudiciais à saúde que podem estar nas paredes internas da tubulação. Se o aspecto normal da água demorar a voltar, o cliente pode solicitar lavagem da rede ou do ramal domiciliar ligando para o fone 156, opção 2.

