Mapa preliminar coloca 13 regiões em bandeira vermelha no RS

publicidade

O mapa preliminar da 40ª rodada do Distanciamento Controlado colocou, nesta sexta-feira, 13 regiões em bandeira vermelha, o que representa que boa parte do Rio Grande do Sul segue com alto risco para esgotamento da capacidade hospitalar e velocidade de contaminação para coronavírus. São elas: Porto Alegre, Capão da Canoa, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo, Canoas, Cruz Alta, Ijuí, Novo Hamburgo e Taquara. Já as regiões de Bagé, Caxias do Sul, Guaíba, Pelotas, Cachoeira do Sul, Erechim, Lajeado e Uruguaiana estão em bandeira laranja, com risco médio.

Os municípios e associações regionais podem apresentar, até as 6h de domingo, pedidos de reconsideração, que serão analisados para que as bandeiras definitivas sejam divulgadas na segunda-feira. As medidas do Distanciamento Controlado passam a valer oficialmente a partir da meia-noite de terça-feira.

Desde o início da pandemia, o RS já registrou 560.540 casos de Covid-19, que estão relacionados a 10.929 óbitos.

Segundo o governo estadual, entre os indicadores monitorados, chama a atenção a redução no número de pacientes confirmados com coronavírus em leitos clínicos (-7%) e um leve aumento nos leitos de UTI (+3%). Contabilizando o pequeno aumento do total de leitos e também dos confirmados com Covid-19 em UTI, verificou-se estabilidade no número total de leitos de UTI ocupados em todo o Estado. Houve também redução nos registros de novas hospitalizações (-19%), de casos ativos (-17%) e de óbitos por Covid-19 (-15%).

Da laranja para vermelha

De acordo com o governo estadual, a Macrorregião Metropolitana (Canoas, Novo Hamburgo e Taquara) foi classificada no mapa preliminar na bandeira vermelha por causa do aumento de 7% no número de internados por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em UTI (de 478 para 510 casos) e 6% no número de internados em leitos de UTI Covid (de 409 para 435). Além disso, região passou a apresentar 0,8 leito livre para cada ocupado por Covid-19.

As regiões de Cruz Alta, Ijuí e Santa Rosa (Macrorregião Missioneira) também passaram da laranja para a vermelha no mapa preliminar da 40ª rodada. De acordo com o governo estadual, Cruz Alta teve um aumento de 233% no número de hospitalizações confirmadas para Covid-19 (de três para dez casos). Santa Rosa registrou redução nas hospitalizações por Covid-19 nos últimos sete dias, mas teve um óbito a mais do que na rodada anterior, aumentando em 20% o indicador.

A região teve alteração na bandeira em decorrência dos indicadores da macrorregião, assim como Ijuí: aumento de 18% no número de internados em leitos clínicos Covid (de 97 passou para 114 casos) e elevação de 15% no número de internados em leitos de UTI Covid (de 59 para 68 casos).

Regra 0-0

De acordo com o mapa preliminar da 40ª rodada, 308 de 497 municípios estão classificados em bandeira vermelha. Desses, 126 podem adotar protocolos de bandeira laranja, porque cumprem os critérios da Regra 0-0, ou seja, não têm registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias, desde que a prefeitura crie um regulamento local.

Cogestão

Caso a classificação do mapa preliminar seja mantida, das 21 regiões, 18 estão em cogestão e podem adotar protocolos próprios, elaborados pelas respectivas associações regionais. A região de Santa Maria foi a única que não aderiu ao sistema, entre os que estão em bandeira vermelha nesta rodada, portanto, deve seguir os protocolos determinados pelo Estado.

As seis regiões classificadas em laranja e participantes do sistema de cogestão podem utilizar protocolos de bandeira amarela, se estiverem previstos e atualizados nos seus planos regionais. Guaíba e Uruguaiana, que não aderiram, devem seguir os protocolos estaduais de bandeira laranja.

O levantamento completo da 40ª rodada está disponível neste link.